14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Пассажиры Red Wings больше 40 часов не могут вылететь в Турцию из Екатеринбурга

В "Кольцово" уже более 40 часов ожидают пассажиры рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, уральцы должны были вылететь в Анталью (Турция) еще в 07.20 13 августа, однако вылет внезапно перенесли на 12 часов. После это отпуск горожан был отложен до 14 августа. По последним данным табло, вылет запланирован на 00.15 15 августа (по местному времени).

В пресс-службе Red Wings причин задержки не называют, в "Кольцово" ситуацию пока также не прокомментировали.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки является отсутствие воздушного судна

"На рейс ожидается 410 пассажиров. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице "Азимут". Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что рейс компании WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург также несколько раз перенесли. В столицу Урала пассажиры должны вернуться сегодня в 22.45.

Теги: Red Wings, Кольцово, задержка рейса, Турция, Анталья, Екатеринбург


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