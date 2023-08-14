14 Августа 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

СК проводит проверку из-за жалоб жителей на новые правила застройки Челябинска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей Челябинска, сообщили Накануне.RU в информационном центре СК.

Жители не согласны с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования в Челябинске. По их словам, в 2011 году несколько участков под строительство социальных объектов передали в частную собственность. на них построены коммерческие объекты. Кроме того, проходят публичные слушания по проекту новых правил застройки города. "В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов", - говорится в сообщении.

По данной информации проводится процессуальная проверка. Александру Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки.

Напомним, 10 августа в Челябинске прошли публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки города. Жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов. И теперь жители опасаются застройки своих территорий. Представители городской мэрии заявили, что по этому вопросу уже проведены консультации. Изменить функциональные зоны можно только при корректировки генерального плана. В настоящий момент уже заключен контракт на его корректировку. Жителям пообещали, что учтут их замечания.

Теги: СК, правила зстройки, проверка,


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