Производители майонеза планируют повысить цены на 5–12%

Производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, таких как яйца и масло, сообщает "Коммерсантъ".

Кроме того, подорожает продукция для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов.

По мнению аналитиков, потребление продукта стабильно и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса.

Напомним, согласно данным опроса "Фонда "Общественное мнение", на 30 июля 24% граждан заметили рост в последний месяц цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Рост стоимости мяса и птицы заметили 38% россиян, молока и молочной продукции – 27%, сахара – 33%. Рост цен на овощи отмечают 22% респондентов, хотя урожай этого года уже начал поступать на прилавки.