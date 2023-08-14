Срок выплаты детских пособий предложили продлить

Депутаты петербургского Законодатального Собрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков разработали законопроект о продлении выплат пособий на детей. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Сейчас выплата этого пособия, на которое имеют право дети в нуждающихся семьях, прекращается в возрасте 17 лет. При этом, согласно Семейному кодексу, ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.

"Почему те, кому от 17 до 18 лет, лишены права на единое универсальное пособие, не совсем понятно, тем более что многие из них продолжают обучение в школе... В прошлом году в связи с достижением 17-летнего возраста существовавшая на тот момент ежемесячная выплата была прекращена в отношении 219 850 детей по всей стране, из них 1 622 ребенка — петербуржцы", - написал Четырбок.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая идею поддерживает. Она считает, что все настолько очевидно, что и у Минтруда не должно возникнуть возражений. Вопрос в одном - где взять финансирование. Определяющим будет заключение Правительства. По оценкам авторов, на это необходимо от 18 до 36 млрд рублей в год, не считая четырех новых регионов.

Напомним, единое пособие назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.