14 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

После ДТП в Екатеринбурге в больницу доставлено шесть человек

В результате ДТП, произошедшего вчера вечером на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая, в больницу было доставлено шесть человек. Трое из них дети, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля "Мазда СХ7", двигался по улице Агрономическая в сторону улицы Ферганская. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он наехал на пешехода, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Киа Рио", который поворачивал направо с улицы Сухоложская. После этого водитель наехал на пешеходные ограждения.

ДТП на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая в Екатеринбурге(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

ДТП на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая в Екатеринбурге(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате водитель и четыре пассажира автомобиля "Киа", трое из которых дети, а также пешеход были доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Водитель "Мазда СХ7" пояснил госавтоинспекторам, что во время движения потерял сознание, а очнулся после удара об ограждения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в причинах ДТП.

ДТП на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая в Екатеринбурге(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: Екатеринбург, ДТП


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