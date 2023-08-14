После ДТП в Екатеринбурге в больницу доставлено шесть человек

В результате ДТП, произошедшего вчера вечером на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая, в больницу было доставлено шесть человек. Трое из них дети, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля "Мазда СХ7", двигался по улице Агрономическая в сторону улицы Ферганская. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он наехал на пешехода, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Киа Рио", который поворачивал направо с улицы Сухоложская. После этого водитель наехал на пешеходные ограждения.

В результате водитель и четыре пассажира автомобиля "Киа", трое из которых дети, а также пешеход были доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Водитель "Мазда СХ7" пояснил госавтоинспекторам, что во время движения потерял сознание, а очнулся после удара об ограждения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в причинах ДТП.