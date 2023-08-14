Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко осудили на шесть лет по делу об обмане дольщиков

Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков.

Также судья назначил штраф в 400 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим. Как передает РИА Новости, каждому Ищенко должен будет выплатить по 100 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2022 года СКР вменил Ищенко мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. По версии следствия, он как учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй", заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке с декабря 2016 по июнь 2021 гг. из корыстных побуждений совершил мошенничество". СКР считает, что Ищенко "похитил деньги у 187 участников долевого строительства" на общую сумму более 1387 млн руб.