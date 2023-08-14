14 Августа 2023
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Фото: пресс-служба МЧС России

В Приморье затоплено более 4 тысяч домов

В Приморье к утру 14 августа затопленными оставались 4,6 тыс. жилых домов, более 5,5 тыс. приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог. От сообщения с "большой землей" отрезаны 28 населенных пунктов, сообщили в краевом управлении МЧС.

Эвакуировано более 2,5 тыс. человек, почти 600 из них дети.

Сейчас в регионе развернуты 12 пунктов временного размещения, в них находятся 450 человек.

Часть затопленных населенных пунктов отключены от электричества – это поселки в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципалитетах. Как только трансформаторные станции освободятся от воды, бригады энергетиков начнут восстанавливать электроснабжение.

"В настоящее время пик паводка проходит на реке Малиновка у н.п. Ракитное в Дальнереченском районе. Спад уровня воды наблюдается на реке Раздольная в Октябрьском округе, Уссурийском городском округе и Надеждинском районе, а также на реке Кулешовка в Спасском районе. Михайловский район освободился от воды - проводятся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в МЧС.

Ликвидируют последствия тайфуна в Приморье более 700 спасателей и более 250 единиц техники. Накануне в край прибыла опергруппа центрального аппарата МЧС, она координирует ход восстановительных работ и оценку материального ущерба.

Тяжелая ситуация сложилась в Уссурийске – спасатели перевозят по затопленным улицам микрорайона "7 ветров" людей, газовые печи, баллоны с газом, воду и сухпайки.

"Поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов. А также провести расчёты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась", - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

Теги: приморье, потоп, наводнение, олег кожемяко, уссурийск


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