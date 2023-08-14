В Челябинской области подросток без прав погиб в ДТП

В Миассе Челябинской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб 16-летний водитель.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД, авария произошла утром 13 августа на улице Пушкина. Подросток на ВАЗ 21061, не имея права на управление транспортным средством, не справился с управлением и на повороте выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с Ладой Веста и автомобилем isuzu.

В результате несовершеннолетний водитель погиб. Его 16-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.