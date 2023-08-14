В Полевском местный житель пытался поджечь военкомат

Очередной случай попытки поджога военкомата произошел в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, коктейль Молотова в здание комиссариата закинул местный житель 45 лет. Охраннику удалось потушить огонь еще до прибытия пожарных - повреждена входная дверь. Злоумышленник попытался скрыться, однако спустя время его все же задержали. Сейчас следователи выясняют мотивы его действий.

В областном управлении ФСБ сообщают, что информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности.

Напомним, несколько дней назад был задержан гражданский матрос, пытавшийся поджечь военкомат в Находке. По его словам, ему позвонили мошенники, представились следователями и обманом заставили совершить поджог.