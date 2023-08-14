Окрошка на кефире за десять лет стала дороже в два раза

В России стоимость ингредиентов для окрошки на кефире увеличилась в 2,15 раза за десять лет.

Сегодня это больше 220 руб., следует из данных Росстата. Для приготовления около четырех порций блюда потребуется 800 гр. кефира, две картофелины, 200 гр. "вареной" колбасы, два куриных яйца, 200 гр. свежих огурцов и 25 гр. соли. В июле 2013 года эти продукты можно было купить за 102,66 руб., в июле 2023 года их стоимость составляла до 220,42 руб.

Больше всего за десть лет подорожала колбаса - цены увеличились в 2,28 раза. Кефир стал дороже в 2,2 раза, а куриные яйца - в 2,1 раза. Огурцы стали дороже в 1,91 раза, соль в 1,64 раза и картофель в 1,4 раза.