14 Августа 2023
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Фото: vk.com/event206860096

Генпрокуратура и ФАС заинтересовались ростом цен на еду для домашних животных

Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба проверят рост цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных. 

С начала текущего года эта продукция подорожала в среднем на 20–30%. При этом предстоящей осенью ожидается новый скачок цен. Подорожание подтверждают продавцы и эксперты. Они объясняют это санкциями, а также наличием в кормах иностранных компонентов.

Больше всего их в премиум-сегменте, где цены на некоторые позиции выросли на 80%. Рынок кормов в России на 90% всё еще занимают иностранные производители, некоторые из которых имеют в стране локализованные производства.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обратился в ФАС и Генпрокуратуру, сославшись на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости. Он указал, что сегодня в стране насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей.

По этому вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, сообщают "Известия".

Теги: Генпрокуратура, ФАС, животные, корма


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