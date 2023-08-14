14 Августа 2023
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Фото: Reuters/Andreas Gebert/File Photo

Mercedes-Benz отключил дилеров России от своего ПО

Автомобильный концерн Mercedes-Benz из Германии полностью отключил дилеров из России от программного обеспечения.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили наличие проблем с доступом к ПО. Там указали, что пострадали и другие марки. Одновременно доступ ограничил также и немецкий автомобильный концерн BMW. Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин. 

Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных станциях технического осмотра и приобретать более простые модели авто, сообщают "Известия".

Теги: Mercedes, BMW


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