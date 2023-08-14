Mercedes-Benz отключил дилеров России от своего ПО

Автомобильный концерн Mercedes-Benz из Германии полностью отключил дилеров из России от программного обеспечения.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили наличие проблем с доступом к ПО. Там указали, что пострадали и другие марки. Одновременно доступ ограничил также и немецкий автомобильный концерн BMW. Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин.

Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных станциях технического осмотра и приобретать более простые модели авто, сообщают "Известия".