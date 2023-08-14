Минпромторг раскритиковал идею указывать стоимость товара за 1 кг и литр

Министерство промышленности и торговли России раскритиковало инициативу, согласно которой, магазины могут обязать указывать стоимость продуктов за 1 л или 1 кг.

В ведомстве указали на риски удорожания продукции в связи с необходимостью ретейлеров изменить учетные системы. Министерство направило свою позицию в Государственно-правовое управление президента. Из письма следует, что модернизация учетных систем приведет к повышению издержек, а торговые сети "будут перекладывать возникшие издержки на потребителей".

Минпромторг напоминает, что торговые точки реализуют и продукцию, пересчет цены которой за 1 кг или литр покупателю не нужна: жевательные резинки, чипсы, чай, кофе и др. В результате осложнится восприятие такой продукции, что необходимо учитывать, поскольку законопроект не делает исключений для отдельных категорий товаров. Ведомство предложил ввести единый формат фасовки, чтобы облегчить покупателям сравнение цен на аналогичную продукцию разного веса или объема, сообщают "Известия".

Как сообщил автор инициативы - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Парламентарий указал, что такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.