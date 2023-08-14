Стало известно о деле из-за продажи россиянок в секс-рабство в Бахрейн

Шесть жительниц Кабардино-Балкарии обвиняются в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейне.

Как считает следствие, руководила преступной деятельностью жительница Нальчика Екатерина Романова, известная в Бахрейне под псевдонимом Тая. Одни участницы преступной группы подбирали девушек в РФ, другие — курировали их в Бахрейне. Жертвами становились девушки преимущественно из неблагополучных семей. У них отбирали паспорта, не выпускали на улицу и "накачивали наркотиками". Большую часть жертв находили в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных водах и в Дагестане.

Клиентами были сирийцы и выходцы из Саудовской Аравии, а также офицеры ВМС США, база которых находится в Бахрейне. Преступная схема работала в течение многих лет. В 2013 году одна из девушек по имени Диана попыталась сбежать, после чего ее поймали и избили, позже она скончалась.

Дело против Романовой и ее сообщниц было заведено в феврале 2023 года. Их обвиняют по нескольким статьям, сообщают "Известия".