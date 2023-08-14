"Аэрофлот" готовит контракты на поставку 52 российских самолетов

В сентябре текущего года "Аэрофлот" планирует заключить с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных лайнеров SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.

Как сообщил руководитель авиакомпании Сергей Александровский, все лайнеры SJ100 пополнят парк входящей в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия". Первые два самолета поступят до конца года. МС-21 предназначается и для "России", и для "Аэрофлота". Первые самолеты ожидаются в конце 2024 года.

Александровский отметил, возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214 пока прорабатывается.

Как сообщалось ранее, стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в районе 2028-2030 гг. может составить 4,3-4,6 млрд руб. Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене не учтены субсидии из Фонда национального благосостояния.