14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму РФ повторно внесут законопроект о запрете деятельности коллекторов

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов 14 августа внесет в Госдуму России проект закона о запрете деятельности коллекторов в стране.

Ранее парламентарий неоднократно пытался внести инициативу, но она не получала движения из-за отсутствия заключения кабмина. Теперь такой документ есть, но отрицательный. В текущей версии закона "О потребительском кредите (займе) " содержится пункт о возможном запрете для финансовой организации передавать права требования по договору потребкредита третьим лицам.

Законопроектом предлагается внести поправку закона, однозначно прописав в условиях договора потребительского кредита запрет на замену прежнего кредитора на другое лицо. Таким образом, планируется исключить коллекторов из отношений между организацией, выдавшей кредит, и физлицом. Согласно поправкам, кредитор также должен уведомлять клиентов на своем сайте и в местах оказания услуг о существовании запрета на передачу коллекторам права требования по договорам потребкредитов, сообщают "Ведомости".

Как считают эксперты, стоит не запрещать работу тех, кто выбивает долги, но необходимо усилить контроль за ними.

Теги: коллекторы, законопроект, Госдума


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