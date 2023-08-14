Россия и Белоруссия могут создать пассажирский самолет

Предприятия авиастроительной отрасли России и Белоруссии прорабатывают проекта создания совместного пассажирского авиалайнера.

Как сообщил телеканалу СТВ главный инженер белорусского "558-го авиационного ремонтного завода" Андрей Тучин, речь идет о ближайшем времени. В настоящее время вопрос находится на стадии межправительственного согласования. Как только будет принято решение о финансировании проекта, пойдет работа более быстрыми темпами. Тучин не исключил, что это произойдет уже в текущем году.

При этом, не дожидаясь решения, белорусские предприятия прорабатывают с российским партнером все технические моменты.

Как отметил главный инженер, в последнее время завод стал получать гораздо большее количество заказов из России, в частности, предприятие прорабатывает заключение соглашений по производству деталей для Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и других российских самолетов.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия создадут совместную программу в авиастроении.