14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Жители Махачкалы перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

Около 150 жителей пригорода Махачкалы перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала.

Причиной тому стало отсутствие воды в их домах. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, движение перекрыто на 470-ом километре дороги. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды. Это привело к конфликту между возмущенными жителями и водителями, которые возмутились остановкой автомобильного движения. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось взять ситуацию под контроль.

Трассу перекрыли жители микрорайона Караман-2, сообщили в администрации Махачкалы. На встречу с ними выехали представители руководства города.

Теги: Махачкала, вода, протесты


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