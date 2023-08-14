Жители Махачкалы перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

Около 150 жителей пригорода Махачкалы перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала.

Причиной тому стало отсутствие воды в их домах. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, движение перекрыто на 470-ом километре дороги. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды. Это привело к конфликту между возмущенными жителями и водителями, которые возмутились остановкой автомобильного движения. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось взять ситуацию под контроль.

Трассу перекрыли жители микрорайона Караман-2, сообщили в администрации Махачкалы. На встречу с ними выехали представители руководства города.