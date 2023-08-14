Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видео, на котором признает ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

По его словам, украинские войска ежедневно отвечают на действия российских Вооруженных сил в ходе спецоперации.

Президент привел в пример "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".

Ранее в Минобороны России заявили о том, что 12 августа киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200.