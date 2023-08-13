14 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы

Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Выстроить переправу ВСУ пытались западнее населенного пункта Урожайное. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного.

Огнем реактивной артиллерии уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого. Сбросом снаряда с БПЛА уничтожен противотанковый ракетный комплекс ВСУ в районе Новомихайловки.

Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Теги: ВСУ, понтонная переправа, Урожайное


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