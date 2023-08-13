Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

Огнем реактивной артиллерии уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого. Сбросом снаряда с БПЛА уничтожен противотанковый ракетный комплекс ВСУ в районе Новомихайловки.

Выстроить переправу ВСУ пытались западнее населенного пункта Урожайное. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного.

Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



