В Приморье подтопило 11 медучреждений

Подтопленные в Приморском крае медицинские учреждения продолжают работать, сообщает ТАСС. Они обеспечены препаратами.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.

"В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объеме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении