В Раменском произошел пожар на складе с удобрениями

В Раменском произошел пожар на складе с удобрениями. По предварительным данным, причиной стали нарушения при сварочных работах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, о пожаре стало известно в 11.53. Загорелся металлический склад, на котором располагается производство удобрений и изделий из пластика. Сотрудники эвакуировались.

Ликвидировать открытое горение удалось в 14.29 по мск времени. Площадь пожара составила 2,7 тыс. кв. м.