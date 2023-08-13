В Белгороде из-за атаки дрона поврежден жилой дом

В Белгороде из-за атаки беспилотника поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации, в 17.43 по местному времени на ул. Есенина, 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Пострадавших нет.

"Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением", - пообещал глава региона.

На месте работают оперативные и аварийные службы.