МО РФ: в районе Брусовки сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.