На Донецком направлении потери противника превысили 300 человек

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Шесть атак и контратак 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ были отражены на Купянском направлении "Западной" группировкой войск. Противник потерял свыше 60 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Еще шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ были отражены на Донецком направлении группировкой "Южной". Потери противника превысили 300 человек. Также были потеряны три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр" спешно отражена атака штурмовой группы 68-й "егерской" бригады ВСУ. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населенного пункта Успеновка. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка. Потери противника составили более 40-ка украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.