13 Августа 2023
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Фото:defence.ru

Минобороны РФ остановило судно, следовавшее на Украину

Минобороны РФ сообщило об остановке сухогруза "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Инцидент произошел около 6.40 по мск в юго-западной части Черного моря. Сухогруз засек патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков". От капитана сухогруза потребовали остановить судно для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Однако капитан проигнорировал предупреждение, потому с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Также с борта "Василия Быкова" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.

Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах.

Теги: Минобороны, судно, сухогруз, Сукра Окан, Василий Быков


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