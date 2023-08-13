Минобороны РФ сообщило об еще двух попытках терактов Киева

Минобороны России сообщило о еще двух попытках киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

Дроны были замечены над территориями Белгородской - в 11.00 по мск, и Курской - в 11.30 по мск областях. Оба беспилотника были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что сегодня также дрон был сбит над территорией Белгородской области ранним утром, а накануне были отбиты атаки на Крымский мост.