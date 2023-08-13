13 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ сообщило об еще двух попытках терактов Киева

Минобороны России сообщило о еще двух попытках киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

Дроны были замечены над территориями Белгородской - в 11.00 по мск, и Курской - в 11.30 по мск областях. Оба беспилотника были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что сегодня также дрон был сбит над территорией Белгородской области ранним утром, а накануне были отбиты атаки на Крымский мост.

Теги: дроны, минобороны, теракт


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Ранее 13.08.2023 09:20 Мск Минобороны РФ сообщило о предотвращении теракта

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