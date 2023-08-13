13 Августа 2023
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Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал свою пятую юбилейную поездку по округу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал свою пятую поездку по округу, известную также как "честный маршрут", сообщили Накануне.RU в правительстве ЯНАО.

Стартует поездка из Салехарда. В течение двух недель глава региона проверит сколько поручений получилось выполнить по итогу пяти лет работы, и как изменилась жизнь в северных городах.

"Мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей", - говорится в сообщении.

Список городов и поселков, которые посетит глава региона: Салехард, Надым, Пангоды, Новый Уренгой, Уренгой, Тарко-Сале, Пуровск, Пурпе, Губкинский, Муравлеко, Ноябрьск.

Теги: поездка, Дмитрий Артюхов, честный маршрут


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