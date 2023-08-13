В Сергиевом Посаде завершены поисковые работы на месте взрыва

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов провел совещание с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации городского округа.

На совещании было сказано о прекращении поисковых работ. Главной темой обсуждения стал механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Дмитрий Акулов поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки.



За каждой семьей будет закреплен заместитель главы администрации. Социальная служба также распределила кураторов, которые в индивидуальном порядке будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести.

Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

Как сообщил Минздрав РФ, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. Одна женщина скончалась в больнице. Baza пишет, что за двое суток после взрыва в Сергиевом Посаде на месте ЧП нашли более 150 фрагментов тел. По официальным данным, пропавшими без вести числятся 8 человек.