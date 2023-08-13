В Саратове умер пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом

В Саратове скончался 18-летний юноша, пострадавший во время пожара на складе с этиловым спиртом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации ведомства, молодой человек был доставлен в больницу с ожогами 11 августа. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 12 августа парня не стало.

Следователем СК проведен осмотр тела, назначено судебно-медицинское исследование.

Пожар по адресу Брянский проезд, 14 произошел 11 августа, в 15.41 по мск., в 18.47 по мск. он был потушен. Площадь пожара составила 400 "квадратов".