13 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Забайкалье задержан третий подозреваемый в избиении участника СВО

В Забайкалье задержан третий обвиняемый по уголовному делу о дискредитации ВС РФ и умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждению имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчину обвиняют в избиении участника спецоперации. Сдаться подозреваемого убедил прокурор Нерчинско-Заводского района. Во время встречи и переговоров с обвиняемым он убедил его не препятствовать ходу расследования уголовного дела и прибыть в правоохранительные органы, после чего лично проводил его в местное отделение полиции.

6 августа глава региона Александр Осипов сообщил о нападении пьяной компании на участника СВО, потерявшего ногу, в селе Нерчинский. Также подозреваемые повредили автомобиль бойца. Полиция задержала двух подозреваемых. Третий был арестован заочно.

Теги: избиение, участник СВО


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