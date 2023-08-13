Андрей Филатов проверил реконструкцию хоккейной площадки: Сургут станет сопричастным звеном хоккейной жизни Югры

Накануне Глава Сургута Андрей Филатов совместно с генеральным директором ХК «Югра» Василием Филипенко побывал с рабочим визитом в Ледовом дворце спорта, где оценил результаты работ по обустройству хоккейной площадки.

Как сообщили Накануне.RU в Администрации города Сургута, комплекс реконструкционных работ включал в себя, в частности, монтаж нового травмобезопасного хоккейного борта. Сейчас на объекте идут работы по подготовке ледовой поверхности – заливка ледового полотна, нанесение разметки, доведение «зеркала» поверхности до необходимых норм и общестроительные работы в помещении ледовой арены.

Напомним, на осовремененной хоккейной площадке Ледового дворца планируется проводить матчи Ассоциации «ХК «Югра» Чемпионата «Pari всероссийской хоккейной лиги – Кубка шелкового пути».

«Мы начали подготовку уже ранней весной. 17 августа комиссия оценит уровень готовности объекта. С матчами такого уровня мы получим большее наполнение нашей спортивной жизни. Юное поколение сможет соприкоснуться с профессиональным хоккеем. Сургут достоин того, чтобы здесь проходили домашние игры нашей югорской команды, и запрос у сургутян на матчи колоссальный. Мы надеемся, что сможем достичь намеченных целей, и Сургут станет сопричастным звеном хоккейной жизни Югры», – рассказал Глава города Андрей Филатов.

Согласно расписания, в календаре ХК «Югра» 28 домашних матчей. Сейчас Ледовому дворцу спорта Сургута необходимо получить соответствующее разрешение от инспекции.

Генеральный директор ХК «Югра» Василий Филиппенко сообщил, что Федерации хоккея Югры заинтересована в проведении матчей на территории Сургута.

«В техническом и организационном регламентах множество критерий. Например, одним из них является наличие медицинского кабинета. Хоккей – достаточно

травмоопасный вид спорта и требования к медицинской части серьезные. Кабинет должен быть оборудован по всем стандартам, необходимо дежурство скорой

помощи на всех матчах. Федерация и Хоккейный клуб заинтересованы в развитии хоккея не только в Ханты-Мансийске, но и в Сургуте. От Сургута поступило

такое предложение. В декабре 2022 года здесь проводился выставочный матч. Соревновались молодёжка ХК «Югра» с хоккейной командой Сургута. После

него получили большое количество положительных отзывов, были полные трибуны и куча эмоций у зрителей», – отметил Василий Филиппенко.

«На сегодняшний день, выполнены работы по монтажу нового травмобезопасного хоккейного борта, отвечающего всем требованиям технического регламента ВХЛ.

При содействии Федерации хоккея Югры приобретены дополнительные приборы освещения для ледовой арены, необходимые для соответствия уровню освещенности. Приборы освещения находятся на стадии изготовления, ориентировочный срок передачи приборов учреждению и выполнения работ по

монтажу – до 21 августа», – рассказал директор МАУ ДО СШ «Ледовый дворец спорта» Сергей Карбаинов.

Руководством Ледового дворца проработан вопрос технического решения соответствия системы «Видеогол» требованиям регламента ВХЛ. Выполнены

работы по доукомплектованию необходимого количества посадочных мест на трибунах, установлены дополнительные быстроразборные секции трибун. Для

граждан с ограниченными возможностями смонтированы 10 индивидуальных мест.

«В Ледовом дворце спорта ежегодно происходят ремонтные работы разного вида. Но таких масштабных еще не было. Дети, у которых здесь зарождается любовь к спорту, почувствуют своими коньками, что значит находиться на профессиональной арене. С каждым годом все больше и больше детей приходят на занятия не только хоккеем, но и фигурным катанием. Это влияет на популяризацию спорта. Безусловно, для Сургута – это достижение», – отметил президент Федерации хоккея Сургута, депутат Думы города Сергей Парфёнов.