Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов

Роскомнадзор не ограничивает работу в России зарубежных поисковых сервисов.

"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Напомним, в мае 2022 г. Google начал блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, находящихся под санкциями. Сообщалось, что заблокированным оказался аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной. "Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", — указывается в оповещении компании по ситуации. О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.

В конце июня 2023 г. мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал компанию Google за неуплату ранее назначенного ФАС штрафа в двойном размере – на 4 млрд руб. Компания должна перечислить эти средства в бюджет России.