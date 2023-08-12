Усманов обратился в Федеральный конституционный суд ФРГ из-за обысков на яхте Dilbar

Российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Он считает, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища.

Федеральный конституционный суд подтвердил, что получил иск предпринимателя и в настоящее время обрабатывает его, пишет ТАСС. В иске говорится не только об отсутствии оснований для санкций в отношении Усманова, но и о неконституционности пункта закона о внешней торговле, который бизнесмен якобы нарушил.

Напомним, ранее во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно, с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 г. немецкие власти.