13 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Усманов обратился в Федеральный конституционный суд ФРГ из-за обысков на яхте Dilbar

Российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ. Он считает, что обыски, прошедшие ранее на яхте Dilbar в порту Бремена, являются нарушением его права на неприкосновенность жилища.

Федеральный конституционный суд подтвердил, что получил иск предпринимателя и в настоящее время обрабатывает его, пишет ТАСС. В иске говорится не только об отсутствии оснований для санкций в отношении Усманова, но и о неконституционности пункта закона о внешней торговле, который бизнесмен якобы нарушил.

Напомним, ранее во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно, с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 г. немецкие власти.

Теги: Алишер Усманов, обыск, яхта, Dibar, ФРГ


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Ранее 26.05.2023 13:21 Мск Суд в Германии признал незаконными обыски на яхте и виллах, связанных с Алишером Усмановым
Ранее 08.11.2022 13:02 Мск В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, включая Шагала, - СМИ

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