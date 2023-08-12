13 Августа 2023
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Фото:Пресс-служба Кремля

Дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются

Дата и место планируемых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана и пока на стадии обсуждения.

Турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Ожидается, что главной темой переговоров российского и турецкого президентов станут зерновая сделка и возможность мирных переговоров по Украине. По крайней мере, Реджеп Эрдоган намерен в очередной раз предложить российскому коллеге посредничество в переговорах с Киевом. Другой темой станет зерновая сделка, Эрдоган и тут намерен настаивать на возобновлении процесса. Также главы государств будут обсуждать армяно-азербайджанский конфликт, возобновление дипломатических отношений между Турцией и Сирией.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, переговоры


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