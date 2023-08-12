В Екатеринбурге на Вайнера открыли медиаэкран

В Екатеринбурге открыли медиаэкран над улицей Вайнера.

К началу открытия пришло много людей, будто целый город пришел посмотреть. Все люди фотографируются. Сотрудницы "Симы-ленд" ходили вокруг в образе античных фигур.

"Сегодня благодаря Андрею Моисеевичу Симановскому наш уральский Арбат приобретает совсем другой вид", - сказал на церемонии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, конструкция установлена прямо на существующий тротуар без заглублений. Более того, экран не затронет объекты культурного наследия, которых на Вайнера насчитывается порядка 10. Сам "Небесный экран" представляет собой металлоконструкцию в виде купола, по которому в праздник будут запускать трансляцию важных городских событий, исторических кадров уральской столицы, достопримечательностей Екатеринбурга, светового шоу и салюта. К сожалению, медиаэкран - это всего лишь временная конструкция, приуроченная к празднованию Дня города.