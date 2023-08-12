Губернатор Тюменской области оценил трудолюбие и радушие жителей Абатского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел детали своей работы в Абатском районе, который сегодня отметил 100-летний юбилей.

"Плодородная земля, где живут трудолюбивые и радушные люди. Живут сплоченно – развивают экономику района, и все вместе помогают нашим бойцам: собирают посылки, отправляют их на передовую. Приобрели автомобиль для нужд армии", - написал Моор в своем telegram-канале.

Глава региона осмотрел, как изменилась местная больница после капитального ремонта. В 2021-м обновилось детское отделение, теперь дошла очередь до других помещений. Ожидают новое оборудование – врачи очень довольны, пациентам перемены тоже нравятся.

"Также осмотрел корпус детского сада "Сибирячок", который в 2018-м вошел в рейтинг тысячи лучших в России. Уже готова проектная документация по капитальному ремонту. Принял решение выделить средства на эти цели. Помимо стандартной замены коммуникаций, обновим помещения. Дети получат современный садик", - написал Моор.

Напомним, во время визита Моор вручил губернаторские благодарности жителям Абатского района. Благодарность объявлена за, например, заслуги в развитии сферы здравоохранения Тюменской области оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин административно-хозяйственного сектора филиала № 1 Абатской районной больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 4" (Ишим) Ольге Бизяевой, медицинской сестре детского отделения терапевтического отделения стационара Абатской районной больницы филиала № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 4" (Ишим) Нине Гусевой.