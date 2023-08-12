12 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал "Атмофест-2023"

Сегодня – первый день работы на екатеринбургской площади 1905 г. фестиваля "Атмсофест-2023"

Как обычно, есть сцена где выступают музыкальные коллективы, работает фудкорт. В этом году очень много зон для детских игр, а также конструкция со вторым этажом, чтобы осмотреть фестиваль сверху. В этом году ландшафтные дизайнеры отталкивались от темы трёхсотлетия Екатеринбурга.

Напомним, фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" проходит с 12 по 20 августа и посвящен 300-летию основания уральской столицы. Темой выбрана "Связь времен", которая покажет этапы становления Екатеринбурга. До июля оргкомитет принимал от горожан сведения о сохранившихся старинных предметах уличного благоустройства. В их число входят советские лавочки с медвежатами или фигурные бетонные чашки. Все эти предметы с разрешения владельцев отобраны дизайнерами и использованы для создания садов. После организаторы фестиваля вернут все позаимствованное обратно.

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Атмофест-2023(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: "Атмофест-2023", фестиваль, Екатеринбург


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