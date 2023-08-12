Минобороны России высказалось о еще двух атаках ВСУ

В Минобороны России сообщили, что примерно в 15.00 по московскому времени киевским режимом предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Также в оборонном ведомстве заявили о том, что примерно в 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили о том, что сегодня примерно в 13.00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.