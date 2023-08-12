Отбита вторая за день атака на Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом.

"Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили о том, что сегодня примерно в 13.00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.