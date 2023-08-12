12 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Зауралья: России нужны Госбанк и ключевые элементы планового управления развитием экономики

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале порассуждал об озвученных ЦБ сценариях развития экономики России на 2024-26 гг.

Шумков привел эти сценарии. При базовом экономика продолжает развиваться в рамках уже сформированных трендов, а новых шоков на рынках нет. Второй вариант предусматривает усиление фрагментации: к текущей экономической ситуации добавятся новые геополитические шоки, санкций станет больше, а страны разделятся на блоки. Рисковый же предполагает усиление санкций против России, инфляции в развитых странах и общей деглобализации, а кономический и финансовый кризисы в РФ и мире могут стать таким же масштабным, как и в 2007-08 гг.

""Оптимистичненько" все так прорисовано для территории с самым большим набором возможностей и ресурсов. Хорошо хоть отходную сразу не заказали. Стране нужен Госбанк и ключевые элементы планового управления развитием экономики, а не вот это вот все", - написал Шумков.

Теги: Вадим Шумков, экономика, Россия, Госплан


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