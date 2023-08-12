По Крымскому мосту попытались ударить ракетой С-200, переделанной в ударной вариант, - Минобороны России

В Минобороны России заявили о том, что сегодня примерно в 13.00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет, уточнили в военном министерстве. Ранее о ситуации высказался глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в прошлый раз удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста, власти намерены полностью восстановить его к концу осени. СКР возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Устанавливаются причастные к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.