Минобороны: за сутки сбиты 29 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило о том, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 29 украинских беспилотников.

Они уничтожены вблизи Площанки, Белогоровки, Покровского, Ульяновки, Очереватого, Покровского, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о том, что сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотниками по объектам, расположенным в Крыму. 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.