Из Челябинской области выдворят 10 мигрантов

В Челябинской области за первый день операции "Нелегальный мигрант" сотрудники полиции выявили порядка 100 нарушений законодательства иностранными гражданами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Были проведены массированные проверки в гостиницах, общежитиях, хостелах, тепличных хозяйствах, на рынках и строительных объектах.

К административной ответственности привлекли 85 человек. Закрыт въезд в страну 25 иностранцам. Будут выдворены из России по решению судов 10 человек. Два иностранца сменили свои установочные данные для незаконно въезда в страну. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и регистрационный учет граждан РФ завели десять уголовных дел. Все иностранцы сняты с миграционного учета. Кроме того, был задержан гражданин ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

Всего с начала года в регионе возбуждено 644 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции. Из страны выдворили 860 иностранцев. 2 тыс. мигрантам закрыт въезд в страну.