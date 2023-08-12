12 Августа 2023
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Фото: nakanune.ru

В Совфеде высказались о словах Кулебы про "глушение говорящих о переговорах голосов"

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебв, который собрался "заглушить голоса тех, кто говорит о необходимости переговоров России и Украины".

"Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга, начиная от Бразилии и Юга? Это заранее проигранная партия", - написал Пушков в своем telegram-канале.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что что страну ждет тяжелая осень из-за нарастающих в мире призывов о необходимости переговоров для окончания военного конфликта. Он сказал, что в разных странах мира усиливаются голоса о том, что "нужны переговоры". По словам Кулебы, "мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

Теги: Алексей Пушков, Дмитрий Кулеба, МИД Украины


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Ранее 12.08.2023 11:34 Мск Украину ждет тяжелая осень, - Кулеба

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