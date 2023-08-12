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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске арестован обвиняемый в убийстве любовницы

В Нижневартовске арестован местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве любовницы.

Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает югорское окружное управление СКР.

Напомним, 10 августа около подъезда жилого дома № 7 по улице Чапаева между 53-летним вартовчанином и его 36-летней оппоненткой, произошел конфликт, закончившийся избиением жертвы. Пострадавшая скончалась на месте преступления. Местные СМИ сообщали, что 53-летний предполагаемый убийца женат, воспитывает сына. 36-летняя жертва была его любовницей и матерью его ребенка. По одной из версий, конфликт произошел якобы из-за того, что женщина хотела рассказать об их связи жене.

Окружной телеканал "Мегаполис" со ссылкой на подругу погибшей сообщал, что любовник преследовал женщину, вел себя неадекватно, поднимал на нее руку. Заявления в полицию не помогли. Ребенка погибшей любовник не признал, алиментов не платил, фамилию не дал и не помогал. К жене любовница якобы пришла для того, чтобы рассказать о неадекватности ее супруга. Свидетельницей преступления стала несовершеннолетняя девушка, которая заходила в подъезд. Она рассказала отцу – бывшему десантнику о нападении. Он и задержал нападавшего.

Теги: убийство, любовник, любовница, уголовное дело


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