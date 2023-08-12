В Москве началось прощание с актрисой Верой Васильевой

В московском Театре сатиры началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой.

Около здания образовалась очередь, пишут "Известия". В 14.30 по московскому времени начнется отпевание в храме Христа Спасителя.

Напомним, о смерти Васильевой стало известно 9 августа. Она не дожила до 98-летия меньше двух месяцев. Актриса за свою карьеру снялась в таких фильмах, как "Свадьба с приданным", "Карнавал", "Похождения зубного врача". Также Васильева служила в столичном Театре сатиры, где в ее репертуаре было более 60 ролей.

Артистка являлась лауреатом двух Сталинских премий (1948 и 1951 гг.). Актриса была активисткой движения в защиту бездомных животных. В 2013 г. подписала открытое письмо с критикой закона об иностранных агентах, усложняющего работу некоммерческих организаций.