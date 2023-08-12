12 Августа 2023
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Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

В Тюмени похоронили мэра

Сегодня в Спасской церкви Тюмени похоронили бывшего главу города Андрея Текутьева и его супругу Евдокию.

"Панихида в Спасском храме об Андрее и Евдокие Текутьевых. Совершена в день смерти главы города Андрея Ивановича, спустя 107 лет после его кончины, перед погребением супругов в крипте реставрируемого Спасского храма Тюмени", - написал на своей странице "ВКонтакте" председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых(2023)|Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых(2023)|Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

Напомним, ранее стало известно, что останки, найденные в Спасской церкви Тюмени, принадлежат почетному гражданину города Андрею Текутьеву. Он был городским головой (как мы сказали бы сегодня, мэром) Тюмени в 1899-1911 гг.

Теги: Андрей Текутьев, панихида, Спасская церковь


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