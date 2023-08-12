12 Августа 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области в Абатском районе посетил садик, поликлинику и вручил награды

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил губернаторские благодарности жителям Абатского района. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования района, проходит в эти минуты на стадионе села Абатское.

Благодарность губернатора Тюменской области объявлена за, например, заслуги в развитии сферы здравоохранения Тюменской области оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин административно-хозяйственного сектора филиала № 1 Абатской районной больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 4" (Ишим) Ольге Бизяевой, медицинской сестре детского отделения терапевтического отделения стационара Абатской районной больницы филиала № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 4" (Ишим) Нине Гусевой.

"Когда есть люди, которые каждый день вкладывают частичку своего сердца и души в то, что делают, успех нам гарантирован. Всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра", - сказал Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручает в селе Абатское благодарности(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

До этого губернатор осмотрел поликлинику в Абатском после капитального ремонта. В здании заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, двери, обновили фасад. В ближайшее время будет поставлено и установлено необходимое медицинское оборудование. Медицинское учреждение рассчитано на 679 посещений в смену. Приём будут вести как участковые врачи, так и узкие специалисты. Также глава региона заглянул в один из корпусов детского сада "Сибирячок" в Абатском районе – осмотрел пищеблок, игровые и спортивные залы. По итогам визита принят ряд решений.

Губернатор Александр Моор посещает один корпусов детского сада "Сибирячок" в Абатском районе(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сегодня, 12 августа, Абатскому району исполнилось 100 лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Александр Моор, Абатский район, 100 лет


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