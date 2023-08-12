Украину ждет тяжелая осень, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что страну ждет тяжелая осень из-за нарастающих в мире призывов о необходимости переговоров для окончания военного конфликта.

Он заявил, что в разных странах мира усиливаются голоса о том, что "нужны переговоры", пишет "Ъ". По словам Кулебы, "мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров в Стамбуле. Белорусский лидер рассказал, как организовывались переговоры между двумя странами. После долгой беседы президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры на территории Беларуссии, однако впоследствии разговор перенесли в Стамбул.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Если бы это сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции", - сказал Лукашенко.