12 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Украину ждет тяжелая осень, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что страну ждет тяжелая осень из-за нарастающих в мире призывов о необходимости переговоров для окончания военного конфликта.
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Он заявил, что в разных странах мира усиливаются голоса о том, что "нужны переговоры", пишет "Ъ". По словам Кулебы, "мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров в Стамбуле. Белорусский лидер рассказал, как организовывались переговоры между двумя странами. После долгой беседы президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры на территории Беларуссии, однако впоследствии разговор перенесли в Стамбул.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Если бы это сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции", - сказал Лукашенко.

Теги: Дмитрий Кулеба, конфликт, украина


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